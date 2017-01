Bologna, infortunio per Gastaldello e Torosidis: il comunicato UFFICIALE

17/01/2017 19:57

BOLOGNA GASTALDELLO TOROSIDIS / Doppio problema muscolare per Bologna: Donadoni sarà costretto a rinunciare a Gastaldello e Torosidis per qualche partita. Questo l'esito degli accertamenti cui si sono sottoposti i due calciatori: per il difensore il problema è uno stiramento dell’otturatore interno sinistro con recupero stimato in due-tre settimane; per il greco, invece, lo stiramento è al pettineo sinistro e i tempi di recupero sono stimati in 10 giorni.

B.D.S.