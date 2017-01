Juventus, Pistocchi attacca: "Niente squalifica per Allegri, è l'Italia"

17/01/2017 19:40

JUVENTUS PISTOCCHI SQUALIFICA ALLEGRI / E' duro il commento di Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, sulla mancata squalifica di Massimiliano Allegri dopo l'acceso confronto con il quarto uomo durante Fiorentina-Juventus. Su 'Twitter' il giornalista si è lasciato andare: "Nessuno ha visto, nessuno ha sentito,nessuno parla - con l'emoticon delle tre scimmiette - . C'é chi viene squalificato,e chi no. É l'Italia". A completare il tweet una foto di un'aula di tribunale con la scritta 'La Legge è uguale per tutti' a cui è aggiunta la risposta "No, dai, stavamo scherzando".

B.D.S.