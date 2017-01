DIRETTA Coppa Italia, Inter-Bologna 0-0: segui la cronaca LIVE

17/01/2017 21:00

DIRETTA INTER BOLOGNA LIVE / Dopo le cinque vittorie di fila in campionato, per l'Inter di Pioli è il momento di entrare in scena nella coppa Italia: i nerazzurri sfidano il Bologna di Roberto Donadoni negli ottavi di finale della competizione. I rossoblu sono arrivati a questo punto del torneo sconfiggendo Trapani e Verona nei precedenti turni. Fischio d'inizio alle ore 21, arbitra Mariani. La vincente sfiderà una tra Sassuolo e Cesena.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Carrizo, D'Ambrosio, Medel, Murillo, Ansaldi, Gagliardini, Kondogbia, Gabriel Barbosa, Joao Mario, Eder, Palacio. All. Pioli.

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina; Donsah, Pulgar, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Rizzo

SEGUI IL MATCH LIVE CON NOI:

1' Si comincia!

B.D.S.