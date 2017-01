Coppa Italia, Sassuolo-Cesena: i convocati di Di Francesco

17/01/2017 18:50

SASSUOLO CESENA CONVOCATI / Non c'è Domenico Berardi tra i convocati di Di Francesco per Sassuolo-Cesena, ottavo di finale di coppa Italia. Per l'attaccante un turno di riposo dopo le due presenze al ritorno dal lungo infortunio. Ecco l'elenco completo: Costa, Consigli, Pegolo; Antei, Peluso, Acerbi, Lirola, Terranova, Cannavaro, Dell'Orco, Letschert, Adjapong; Pellegrini, Sensi, Mazzitelli, Duncan; Iemmello, Matri, Defrel, Politano, Pierini, Ricci, Ragusa.

B.D.S.