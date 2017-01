17/01/2017 18:38

CHAPECOENSE MAGLIA RUSCHEL / Impossibile dimenticare, soprattutto quando il dolore è ancora così vivo. La tragedia della Chapecoense resterà per sempre nel cuore degli amanti del calcio e per questo in Colombia una squadra è impegnata nel recupero degli oggetti presenti sul volo della morte. Tra i resti è stata rinvenuta la maglia da gioco di Alan Raschel, uno dei sopravvissuti al disastro aereo.

B.D.S.