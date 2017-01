Calciomercato Fiorentina, Kalinic-Cina: incontro a Milano

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

17/01/2017 18:13

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / Entra nel vivo l'affare Kalinic: l'attaccante della Fiorentina potrebbe presto dire addio alla Serie A e trasferirsi in Cina dopo lo attende il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. Come raccontato da Calciomercato.it, sia la Fiorentina che Kalinic sono tentati dall'offerta cinese: l'affare potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 38-40 milioni di euro per la società viola con un ingaggio da oltre 10 milioni per il calciatore.

Come riferisce 'gazzetta.it', quella di oggi potrebbe essere una giornata cruciale: a Milano, infatti, dovrebbe tenersi a breve un incontro tra il responsabile dell'area tecnica del club toscano Pantaleo Corvino e un intermediario del club cinese. Da parte della Fiorentina sarebbe arrivato il via libera alla cessione e ora toccherebbe al calciatore decidere.

A dare ancora maggior concretezza allo sbarco di Kalinic in Cina c'è l'addio al Tianjin di Jadson che sta per tornare in patria e vestire la maglia del Corinthians.

Se dovesse andare via l'attaccante croato, la Fiorentina potrebbe puntare su uno tra Muriel e Gabbiadini, anche se non sarà facile riuscire a trovare un'intesa con Sampdoria e Napoli.