17/01/2017 18:04

NAPOLI MARADONA FERLAINO / Dopo il bagno di folla di Napoli e lo spettacolo al San Carlo, tappa a Firenze per Diego Armando Maradona. L'ex numero dieci azzurro è entrato nella hall of fame del calcio italiano. Durante la cerimonia di consegna c'è stata anche una stretta di mano tra l'ex fuoriclasse argentino e Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli.

B.D.S.