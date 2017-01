Calciomercato Inter, Ranocchia ritrova un ex allenatore

17/01/2017 17:47

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA WATFORD / Andrea Ranocchia è tra i calciatori che potrebbero lasciare l'Inter in questa finestra di Calciomercato.it. Il difensore piace molto in Premier League ed è seguito in Italia dal Bologna. Nel campionato inglese, riferisce 'tatlksport.com', è il Watford ad avere qualche possibilità di accappararsi l'ex Bari: a favore del club, infatti, c'è la presenza di Walter Mazzarri che ha allenato Ranocchia proprio durante la sua esperienza all'Inter.

B.D.S.