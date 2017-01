Inter, vertice Thohir-Zhang: si decidono le cessioni

17/01/2017 17:20

INTER THOHIR ZHANG CESSIONI / Vertice in casa Inter: questa mattina si sono incontrati il presidente Erick Thohir e Steven Zhang. Come si legge su 'gazzetta.it', al centro del vertice c'è stato il piano cessioni: dopo l'arrivo di Gagliardini e l'addio di Jovetic, andato al Siviglia, il club nerazzurro ha altri calciatori in uscita. Tra le possibili cessioni ci sono quelle di Biabiany, Ranocchia e diversi giovani. Tra questi c'è anche Miangue che spinge per andare al Cagliari, come raccontato da Calciomercato.it.

B.D.S.