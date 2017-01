Juventus, Marchisio parla chiaro: "Il talento da solo non basta..."

17/01/2017 16:54

JUVENTUS MARCHISIO / Intervistato da 'Sky Sport', Claudio Marchisio ha detto la sua sul momento della Juventus che, dopo la sconfitta in casa della Fiorentina, si è ritrovata a dover gestire non poche critiche: "Sappiamo che contro la Fiorentina non abbiamo disputato un'ottima gara. Ora però dobbiamo soltanto guardare avanti, perché ci saranno esami ogni tre giorni".

2017 - "Cosa mi aspetto? E' lo stesso per me come per i miei compagni e per i tifosi: sollevare altri trofei. Abbiamo una squadra importante ma serve continuare a lavorare. Il talento da solo non basta".

