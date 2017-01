ITALIANS - Conte bulldozer, 'calamity' Mannone. Zaza riparte da Valencia

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

17/01/2017 17:03

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori e allenatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: ancora protagonista Antonio Conte ma anche Okaka, Verratti e Piccini. Zaza è ufficialmente del Valencia, come anticipato in esclusiva da Calciomercato.it. Flop: Mannone, Borini e Ranieri.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero



PREMIER LEAGUE

MATTEO DARMIAN (Manchester United): 6 - Messo sotto pressione risponde con una prova sufficiente in fase di copertura e con qualche sortita delle sue sulla fascia. Esce stremato al 76' per lasciare spazio ai centrimetri di Fellaini.

ANGELO OGBONNA (West Ham): 6 - Parte con il freno a mano tirato soffrendo l'inizio del Crystal Palace. Poi prende fiducia e cresce insieme a tutto il West Ham, chiudendo una partita in sicurezza come non gli capitava da diverso tempo.

STEFANO OKAKA (Watford): 7 - L'ex Roma gioca una grande partita. Parte leggermente arretrato in attacco aprendo spazi continui per Deeney e Doucoure. Bravo sia nel fraseggio palla a terra che nel gioco aereo. Il giallo per simulazione non inficia un'ottima gara.

VITO MANNONE (Sunderland): 4 - Votaccio per il portierone italiano. Il suo Sunderland sprofonda in casa contro lo Stoke City. Sui due gol di Arnautovic copre male il primo palo mentre in occasione del tris avversario esce come peggio non potrebbe consentendo a Crouch di segnare.

FABIO BORINI (Sunderland): 5 - Encomiabile per lo spirito con cui ripiega, dovrebbe però pensare di più alla fase offensiva. Praticamente nullo nella metà campo avversaria. Deve darsi una mossa se vuole provare a salvare il Sunderland.



DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea): 7 - Altra dimostrazione di forza del Chelsea di Conte che schianta il Leicester con un 3-0 perentorio ricco di giocate che combinano tecnica ed intensità. Le reti di Alonso e Pedro, inoltre, rappresentano scommesse vinte dal tecnico pugliese.

CLAUDIO RANIERI (Leicester): 4 - Non riesce in alcun modo ad invertire la rotta di una gara che vede delle 'Foxes' troppo morbide per essere vere. La classifica, ora, comincia a fare paura: solamente 5 punti sopra la zona retrocessione.

WALTER MAZZARRI (Watford): 6 - Meriterebbe di più perché nello scontro diretto contro il Middlesbrough avrebbe potuto portare a casa i tre punti. Troppe occasioni fallite, invece, portano ad un pari che lascia l'amaro in bocca.



LIGUE 1

THIAGO MOTTA (Psg): 6 - A volte si limita un po' troppo al compitino ma è comunque sufficiente. Ottimo schermo di centrocampo rallenta un po' troppo nello smistamento palla. Evitabile il giallo per simulazione, davvero goffa.

MARCO VERRATTI (Psg): 6,5 - Ottima gara del numero 6 del Psg che gioca un primo tempo davvero sontuoso. Fonte di gioco per Emery, è un pericolo costante per il Rennes e offre il pallone a Draxler per la splendida rete del vantaggio. Cala nella ripresa.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis, Andrea Raggi (Monaco), Mario Balotelli (Nizza).

LIGA



GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo): 6 - Entra a venti minuti dalla fine, riuscendo a sparigliare un po' le carte tanto che il suo Celta riesce a vincere la gara proprio con un colpo di coda.

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia): 6,5 - Il gol di Gaitan arriva dalla sua fascia ma Piccini dimostra di essere in continua ascesa giocando una gran partita al 'Vicente Calderon'. L'Atletico vince ma trema, lui si prende gli applausi.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Salvatore Sirigu (Siviglia), Daniele Bonera, Nicola Sansone, Roberto Soriano (Villarreal). Simone Zaza è stato ufficializzato dal Valencia nella giornata di domenica.

RESTO DEL MONDO



NICOLA LEALI (Olympiacos): 5,5 - Esce in maniera difettosa in occasione dell'1-0 avversario nel 2-2 tra il suo Olympiacos ed il Platanias. Non perfetto anche in occasione della seconda rete avversaria, in cui comunque hanno più colpe i difensori.

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli): 6 - Pronti via ed incassa subito la rete del Panetolikos. Poi chiude la saracinesca e l'Asteras ne mette a referto addirittura quattro. Non spettacolare quanto il fratello ma comunque affidabile.



NON HANNO GIOCATO: Giandomenico Mesto (Panathinaikos), Stefano Napoleoni (Istanbul Basaksehir),

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

ANTONIO CONTE (Chelsea - Allenatore): 7

STEFANO OKAKA (Watford): 7

MARCO VERRATTI (Psg): 6,5



FLOP

FABIO BORINI (Sunderland): 5

CLAUDIO RANIERI (Leicester - Allenatore): 4

VITO MANNONE (Sunderland): 4