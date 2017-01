Calciomercato, futuro Sirigu: le ultime di CM.IT

17/01/2017 16:30

FUTURO SIRIGU / Salvatore Sirigu resta in odore di partenza. Il portiere sardo, in prestito al Siviglia dal Psg, ha infatti nuovamente i bagagli pronti per trovare una maggiore continuità di gioco. Risultano una serie di incontri con il Nizza, ma la pista francese ha conosciuto in queste settimane una serie di intoppi. Ecco che sono spuntate anche altre opzioni all'estero, in Belgio ed in Inghilterra. Indiscrezioni di Calciomercato.it confermano poi che, in vista dell'estate, Sirigu resta un'idea molto attuale del Cagliari. E la soluzione è già stata studiata a tavolino dal presidente Giulini: l'alto ingaggio del giocatore potrebbe essere pagato ancora in parte dal Psg. Il contratto dell'ex Palermo scade infatti nel 2018.