Serie A, giudice sportivo: due turni a Gasperini, graziato Allegri

Bruno De Santis

17/01/2017 15:53

SERIE A GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICATI / Due turni di squalifica per Gian Piero Gasperini, 'graziato' Allegri: queste le decisioni del giudice sportivo che faranno discutere nelle news Serie A. Il tecnico dell'Atalanta è stato fermato per due turni dal giudice sportivo per "protestato platealmente e reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale proferendo espressioni gravemente ingiuriose nei confronti del Quarto Ufficiale, nonché per avere, mentre abbandonava il recinto di giuoco, proferito ulteriori espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale. Recidiva specifica". Sempre tra gli allenatori un turno di stop per Oddo, ammenda (2mila euro) con diffida per Mihajlovic e diffida per Inzaghi. Nessuna sanzione, invece, per il tecnico della Juventus, beccato dalle telecamere mentre aveva un acceso confronto con il quarto uomo. Allegri è anche al centro di numerosi voci di calciomercato su un possibile addio a fine stagione al club bianconero.

Serie A, 13 squalificati dal giudice sportivo

Tra i calciatori un turno di stop per: Capuano (Cagliari), Romagnoli e Locatelli (Milan), Belotti (Torino), Diousse (Empoli), Kalinic (Fiorentina), Alex Sandro e Sturaro (Juventus), Lulic (Lazio), Juan Jesus (Roma), Palladino (Crotone), Radovanovic e Spolli (Chievo).

Infine, tra le società: ammenda di tremila euro per il Napoli ("per lancio di un bengala da parte dei propri sostenitori, nel settore occupato dalla tifoseria avversaria al 15° del secondo tempo") e duemila euro per l'Udinese ("per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto cori insultanti ad un Arbitro addizionale").