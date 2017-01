NAPA Rovers, gol in rovesciata e proposta di matrimonio con... giallo

17/01/2017 15:27

NAPA ROVERS GOL PROPOSTA MATRIMONIO / Gol con proposta di matrimonio e... giallo: Ashton Surber ha deciso di erigersi a protagonista nel match tra il suo Napa Rovers e il Guam. Prima il gol in rovesciata, poi l'esultanza verso la tribuna: il calciatore si toglie la maglia e mostra la scritta 'Marry me', inginocchiandosi come nelle più classiche scene di film. Incurante del romantico momento, da dietro arriva l'arbitro che mostra tutta la sua poca 'sensibilità' estraendo il cartellino giallo.

B.D.S.