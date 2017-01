Napoli, Maradona nella Hall of Fame: "Su Sarri sbagliavo. Higuain? Può solo fare gol..."

17/01/2017 15:12

NAPOLI MARADOA HALL OF FAME / Inserito ufficialmente nella Hall of Fame della FIGC, Diego Armando Maradona ha quest'oggi parlato dal palco allestito all'interno di 'Palazzo Vecchio' nel corso della premiazione: "Messi, Dybala e Higuain sono grandissimi calciatori. Il migliore è Messi, che è inarrivabile palla al piede. Dybala crescerà mentre Higuain continuerà soltanto a fare gol. Non è della stessa categoria degli altri due. Lui palla al piede è così così".

NARDELLA - "Tifa Fiorentina? Tutti noi abbiamo dei problemi (ride ndr). Mi sento a casa con tutti questi campioni. Loro hanno reso felici i tifosi italiani".

NAPOLI - "Ieri ho parlato con De Laurentiis della possibilità di una collaborazione. Mi ha invitato alla gara contro il Real Madrid. Vedremo cosa si può fare per Napoli. Sarri? Ho detto ciò che pensavo ma poi ho riconosciuto il mio errore. Questa squadra mi piace ma la Juve è sempre avanti".

FIORENTINA-JUVE - "Il ko mi è piaciuto. Buffon? Un grandissimo".

PREMIO - "Ai miei tempi non davano il pallone d'oro ai sudamericani. Questo è il primo che vinco in Italia".

