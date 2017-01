Calciomercato Lazio, Inzaghi 'chiama' Simeone: "E' ben accetto"

17/01/2017 15:10

CALCIOMERCATO LAZIO CONFERENZA INZAGHI / Quarta in campionato, la Lazio di Simone Inzaghi vuole fare strada anche in Coppa Italia: domani la sfida contro il Genoa e come di consueto alla vigilia del match c'è la conferenza stampa del tecnico biancoceleste che ha risposto alle domande, soffermandosi anche sul calciomercato.

Si parte dagli obiettivi in coppa Italia: "Siamo ambiziosi, abbiamo speso tante energie ma alla Juventus ci penseremo da giovedì. Abbiamo l'obbligo di fare una grande gara, non possiamo lasciare nulla al caso".

Il tecnico preannuncia cambi di formazione: "Sì, qualche cosa cambierà senza però stravolgere la squadra. Dopo gli ultimi due allenamenti deciderò la formazione. Per la Lazio la coppa Italia è sempre stata importante. Noi domani vogliamo far bene, vogliamo andare avanti nella competizione".

Lazio-Genoa, Inzaghi in conferenza

L'allenatore della Lazio si sofferma anche su qualche singolo: "Djordjevic si è allenato bene, contro l'Atalanta l'ho schierato negli ultimi 10 minuti e ha aiutato la squadra. Domani Rossi e Murgia faranno parte dei convocati, non so se giocheranno. Leitner si sta proponendo nel migliore dei modi, è molto umile e sta imparando giorno dopo giorno dai compagni più esperti".

Tra gli avversari, invece, ci sarà Simeone, accostato anche ai biancocelesti nel calciomercato Lazio: "Lo ricordo quando veniva qui al campo con il padre nell'anno dello scudetto. A volte invadeva il terreno di gioco, voleva sempre il pallone tra i piedi ed era un ragazzo esuberante; è cresciuto tanto ed è una realtà del nostro campionato. Simeone è un calciatore di qualità e, come tutti i calciatori di qualità, sarebbe ben accetto. Lukaku? Per noi è importante, ha avuto problemi nel suo momento migliore. Ha giocato gare di buon livello. Ha saltata gli ultimi due mesi a causa di un infortunio, ma si sta allenando bene e domani farà parte della partita".

Infine su Luis Alberto: "Sono contento di quanto fatto, doveva sostituire Keita in due gare difficili. Si è sacrificato e fatto giocate importanti. Peccato che abbia centrato il palo, bravo Berisha a toccare la palla".

B.D.S.