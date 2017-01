SONDAGGIO CM.IT - I tifosi italiani vogliono Giuseppe Rossi in serie A

17/01/2017 14:26

SONDAGGIO CM.IT ROSSI / In questa finestra di mercato invernale o in quella estiva, la serie A potrebbe tornare ad abbracciare alcuni dei suoi vecchi protagonisti. Da Rossi a Cerci, passando per Borini. Alla domanda su chi vorrebbero rivedere maggiormente in Italia, gli utenti del profilo ufficiale Twitter di Calciomercato.it hanno dato preferenza a Giuseppe Rossi, con 47% dei voti, seguito da Borini con il 40%. Ultimo tra le preferenze è Cerci, con il 13%.

L.I.