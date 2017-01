17/01/2017 14:41

ROMA DZEKO RIGORE / Edin Dzeko torna sul rigore sbagliato e usa l'arma dell'ironia per cancellare l'errore contro l'Udinese. Intervenuto ad un evento promozionale, l'attaccante della Roma scherza: "Sì, sono un personaggio elettrico: avete visto come ho tirato il rigore, con tanta energia. Scherzi a parte, abbiamo bisogno di tanta energia perché vogliamo fare bene in questo campionato".

B.D.S.