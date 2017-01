Calciomercato Chelsea, altra grana per Conte

17/01/2017 14:22

CALCIOMERCATO CHELSEA COURTOIS / Primo in classifica con sette punti di distacco dalle rivali, il Chelsea di Conte non riesce a godersi il primato: il caso Diego Costa tiene banco da giorni, ma non è il solo giocatore a pensare ad un addio ai 'Blues'. Come riferisce 'Cadena Cope', infatti, Courtois avrebbe confessato ai compagni di spogliatoio il suo desiderio di trasferirsi al Real Madrid. Inoltre il portiere belga avrebbe anche rivelato di essere convinto che la prossima estate la società spagnola presenterà un'offerta per lui".

B.D.S.