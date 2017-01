Calciomercato Roma, Squinzi parla chiaro: "Defrel non è in vendita, fino a giugno"

17/01/2017 14:07

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / Il buon campionato di Defrel con la maglia del Sassuolo lo ha fatto terminare nel mirino di svariati club di serie A e non solo. Il Napoli ha pensato anche a lui per coprire il vuoto lasciato dall'infortunio di Milik, per poi optare per Pavoletti. La Roma invece continua a seguire la punta del Sassuolo, anche se riuscire a strapparlo ai neroverdi sarà tutt'altro che semplice.

In merito si è espresso il presidente del Sassuolo, Giorgio Squizi che, a 'Ilmessaggero.it', ha dichiarato: "Per noi Defrel è incedibile fino al termine di questa stagione. Non ci sono possibilità ora di prenderlo".

ROMA - "Ripeto che il ragazzo non è in vendita. Se dovesse insistere per partire? Ci sarebbero comunque zero chances per una sua partenza".

L.I.