Calciomercato, Zeman: "Ho ricevuto delle offerte. Cina? Non ci vado"

17/01/2017 13:54

CALCIOMERCATO ZEMAN / Zdenek Zeman di nuovo in panchina? Sì, ma ad una condizione. E non in Cina. Intervenuto ai microfoni di 'Radio 2', il tecnico boemo ha raccontato: "Qualche offerta l'ho ricevuta, ma per tornare devo trovare una squadra in cui si può lavorare, dove il presidente pensa alla formazione. E oggi ce ne sono pochi... Se andrei ad allenare in Cina? Di offerte non ne ho avute, ma anche se fosse non ci andrei. Non ho bisogno di soldi, per mangiare ne ho ancora".



In chiusura, Zeman si è soffermato su Francesco Totti e Mario Balotelli: "Anche se ho allenato tanti calciatori bravi, in Totti, c'è qualcosa di più. E si vede, se gioca ancora in quel modo a 40 anni... Balotelli? Ci hanno provato in tanti e forse neppire io sarei riuscito a farlo rendere al meglio. Sicuramente è un talento, ma ne ho visti tanti di talenti come lui che poi non sono riusciti a emergere perché non sapevano stare in mezzo al sistema".



L.P.