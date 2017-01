17/01/2017 13:47

TERNANA DIAKITE' - Dopo la trattativa fallita per Claiton del Crotone, la Ternana si è mossa subito e ha ingaggiato Modibo Diakité. Il centrale ex Lazio, svincolato dopo la fine dell'esperienza con la Sampdoria, ha firmato col club umbro che milita in serie B fino al 30 giugno prossimo.

A.L.