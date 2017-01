Calciomercato Roma, c'è l'offerta per Marin

17/01/2017 13:31

CALCIOMERCATO ROMA MARIN / Si accende la sfida per Razvan Marin. Sul talento del Viitorul, come già raccontato da Calciomercato.it, ci sono anche Fiorentina e Roma, con in particolare i giallorossi che starebbero accelerando per anticipare anche le altre concorrenti. Stando a quanto riferisce 'Gazzetta.it', infatti, il club romanista sarebbe pronto a mettere sul piatto 2,5 milioni di euro per il centrocampista classe '96, che dalla propria società viene valutato al momento 3 milioni.



L.P.