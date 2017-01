Calciomercato Chievo, ESCLUSIVO: Castro tra Roma e Torino, la situazione

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

17/01/2017 13:03

CASTRO ROMA TORINO - Lucas Castro continua ad essere uno dei calciatori più chiacchierati in questa sessione di calciomercato. In particolare, il centrocampista del Chievo Verona di Rolando Maran è accostato, con insistenza e da settimane, al Torino di Sinisa Mihajlovic e alla Roma di Luciano Spalletti. Squadre che hanno bisogno di rinforzi sulla linea mediana del campo e un giocatore con le caratteristiche dell'argentino potrebbe davvero far comodo ai due allenatori. Il 27enne ex Catania si è imposto all'attenzione di questi club a suon di prestazioni importanti con la maglia dei clivensi, ai quali non sarà facile strapparlo.

Calciomercato Chievo, nessuna offerta ufficiale per Castro da Roma e Torino

E sono di oggi le notizie che vorrebbero il Torino e il calciomercato Roma in pressing per avere da gennaio in rosa il mediano. Allo stato attuale però, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non è giunta alcuna offerta ufficiale per Castro sul tavolo del presidente gialloblu Luca Campedelli e del direttore sportivo Luca Nember. E non ci sono in programma a breve incontri con le due compagini, anche se in questi giorni a Milano sono presenti tutti i dirigenti, quindi non sarà difficile organizzare un briefing last minute. Ad oggi, però, la situazione è questa con il Chievo che continua a chiedere 15 milioni di euro per cedere Castro e, al momento, non pare essere disposto ad accettare formule diverse dalla cessione a titolo definitivo senza inserimento di eventuali contropartite tecniche. E' altrettanto chiaro come in fase di trattativa le cose potrebbero cambiare, ma una trattativa allo stato attuale ancora non c'è. Si attendono ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.