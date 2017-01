Juventus, tra critiche dei tifosi e 'accuse' di plagio: il nuovo logo non convince

17/01/2017 12:47

NEWS JUVENTUS LOGO / Diciamola così: di sicuro avrebbe potuto suscitare più entusiasmo il nuovo logo della Juventus. Presentato ieri presso il Museo della Scienze e Tecnologia di Milano, il simbolo che da ora in avanti rappresenterà il club bianconero ha inevitabilmente scatenato il web, tra critiche e polemiche.

il restyling del logo della #Juventus non mi convince affatto — tancro snow (@tancro) 17 gennaio 2017

Dai, diciamocelo, il nuovo logo della Juve fa più schifo di tutto il 2016 messo insieme. #Juventus #logo #aridatecequellovecchio — Bradley Cooker (@simoloris) 17 gennaio 2017

Piovono accuse di rosicamento per il logo della #Juventus, cioé un oggetto graficamente orrendo e scopiazzato.

Vabbè. — Gianluca Monti (@Gianluca_2205) 17 gennaio 2017

Io, per 10€, avrei saputo far meglio. Questo è il nuovo logo della #Juventus, che comparirà sulla maglia. Orribile a mio avviso. #logojuve pic.twitter.com/KRO82fCVhF — Michele Rega (@MicheleRega2) 17 gennaio 2017

In particolare, hanno fatto parecchio rumore diverse accuse di plagio piovute dall'estero. In primis, in Polonia, c'è chi lo ha definito troppo simile al simbolo da anni utilizzato dal Jagiellonia. Su Twitter, invece, il noto ex tennista Robin Soderling lo ha accostato al marchio della sua azienda.

Juventus new logo (to the right ????)#rstennis pic.twitter.com/GnWWsj6f1T — Robin Söderling (@RSoderling) 17 gennaio 2017

L.P.