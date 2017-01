Calciomercato Atalanta, ESCLUSIVO agente Gunnarsson: "Gli piacerebbe giocare in A"

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

17/01/2017 12:52

ATALANTA CHIEVO GUNNARSSON / Dai top club a quelli di seconda fascia, molte squadre di Serie A in questa sessione invernale sono concentrate soprattutto sul reparto mediano. Per quanto riguarda il calciomercato Atalanta, ad esempio, si è ancora alla ricerca dell'erede di Gagliardini, appena ceduto all'Inter a suon di milioni. Presto anche il Chievo potrebbe trovarsi nella necessità di acquistare un centrocampista, specie qualora dovesse partire Castro che piace a Torino e Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, obiettivo comune degli orobici e dei veronesi potrebbe essere Aron Gunnarsson, 27enne mediano del Cardiff City e della Nazionale islandese, tra i protagonisti dell'exploit ad Euro 2016.

Calciomercato Atalanta e Chievo, l'agente di Gunnarsson apre all'Italia

Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il procuratore di Gunnarsson, che ha aperto al trasferimento in Serie A: "Ad Aron piacerebbe giocare in Italia, ma per il club giusto. Ossia in una società stabile, con un ambiente stabile ed un allenatore che sia convinto di puntare su di lui - ha dichiarato Jerry de Koning ai nostri microfoni - E' felice dove si trova adesso, ma se dovesse presentarsi una nuova sfida, è sempre aperto a discuterne. Atalanta e Chievo? Personalmente non ho mai avuto contatti con queste due squadre, quindi non posso confermare il loro interessamento per il mio assistito. Warnock, il manager del Cardiff City, pensa che Gunnarsson sia il miglior centrocampista di tutta la Championship (la Serie B inglese, ndr), quindi ci rimarrebbe molto male in caso di una sua cessione a gennaio. Ma alla fine dei conti, tutti hanno un prezzo...".