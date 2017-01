Juventus, Higuain tuona: "Ci sono mancate le palle! Ma riceviamo troppe critiche". E su Dybala...

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

NEWS JUVENTUS HIGUAIN / La sconfitta della Fiorentina ha ovviamente infiammato l'ambiente bianconero e le ultime news Juventus. Prestazione e risultato che bruciano alla società, al tecnico Massimiliano Allegri ed agli stessi giocatori, che hanno commentato duramente il ko del 'Franchi'. Tra tutti, spicca anche lo 'sfogo' di Gonzalo Higuain, che in occasione di un evento legato ad uno sponsor che si è svolto in Germania ha fatto eco alle parole di Leonardo Bonucci: "Dice che ci sono mancate 'le palle'? Sì, sono d'accordo - esordisce nell'intervista riportata da 'La Gazzetta dello Sport' - L'atteggiamento nel primo tempo non è stato quello giusto. Nel secondo abbiamo dimostrato di saper lottare fino alla fine, ma questa sconfitta ci amareggia. Il bilancio di questi sei mesi comunque è positivo, ma dobbiamo migliorare in trasferta e l'approccio alle gare in casa. Possiamo andare a +4, ma da ora in poi basta sbagliare. La Juve non può permettersi di cominciare le partite così. E' vero che quando ci facciamo aggredire andiamo in difficoltà, per questo in futuro sarà fondamentale aggredire noi gli avversari. La questione è di testa, non di modulo. Sarà un campionato lungo e difficilissimo, la cosa buona è che dipende ancora da noi.Ricevo meno palloni? Non importa. Sono molto soddisfatto dell'inizio di stagione della squadra ed anche a livello personale: ho segnato abbastanza gol. Ora penso a migliorare di più, sono in una nuova squadra e ci vuole pazienza".

Juventus, Higuain non ci sta: "Riceviamo troppe critiche". E su Dybala...

Higuain, poi, prosegue: "Troppe critiche? Sì, direi di sì. Ma nei top club è anche normale, so che funziona così ormai da 10 anni. Per 7 stagioni al Real ho imparato la lezione. Noi le critiche, comunque, non dobbiamo ascoltarle e nemmeno ascoltare gli elogi quando vinciamo. Ognuno sa quando sbaglia e quando invece fa bene. Obiettivo di gol? Farne ancora 36 è difficile, ma a me importa segnarne abbastanza per vincere titoli. Per fortuna alla Juve ci sono anche altri che possono fare gol. E farne tanti".



In chiusura, inevitabile la domanda sulle voci di calciomercato che vorrebbero Dybala nel mirino di top club come Real Madrid e Barcellona: "Paulo è un grande giocatore e io voglio sempre i grandi giocatori al mio fianco. Non so se sono vere o no le voci sull'interesse del Real. E in goni caso la decisione se andarci o meno sarebbe sua. L'importante è che stia tranquillo. Io sono contento di giocare con lui, e c'è ancora tanto da vincere insieme".