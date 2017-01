17/01/2017 12:41

MIDDLESBROUGH RAMIREZ LEICESTER - Gaston Ramirez non lascerà il Middlesbrough a gennaio. Ne è sicuro il manager del club inglese, Aitor Karanka, dopo le voci che vogliono il trequartista uruguaiano nel mirino del Leicester di Claudio Ranieri. "Si tratta solo di rumors - ha detto alla 'BBC' - Non capisco perché debba andare via. E' stato un giocatore molto importante per noi nell'ultimo anno ed è felice qui".

A.L.