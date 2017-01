Calciomercato Milan, arriva il giorno di Deulofeu. Si decide il futuro di Sosa e Driussi

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

17/01/2017 13:00

CALCIOMERCATO MILAN / Si può tornare a parlare di calciomercato in casa Milan all'indomani dello spettacolare 2-2 contro il Torino. Una gara che ha dato tante indicazioni quella contro i granata, dove i ragazzi di Vincenzo Montella, sotto di due reti (a segno Belotti e Benassi) non hanno perso la testa e dopo il calcio di rigore sbagliato da Lajajic, si sono rimessi in carreggiata, colpendo con Bertolacci prima e con Bacca poi, per conquistare un punto comunque prezioso. Scampato il pericolo, oggi i rossoneri proveranno a chiudere per Deulofeu dell'Everton, un colpo che servirà tanto in vista della seconda parte di stagione. In attesa del closing che farà passare definitivamente la società nelle mani dei cinesi, da Deulofeu a Drissui, ecco gli obiettivi di calciomercato Milan per gennaio e anche per la sessione estiva.

CALCIOMERCATO MILAN, OGGI E' IL GIORNO DI DEULOFEU

Prima del closing con i cinesi, atteso per febbraio, il Milan non può fare follie sul mercato. Per comprare, i rossoneri hanno bisogno di vendere: un mantra che l'amministratore delegato Adiano Galliani sta ripetendo all'infinito ormai da diversi mesi. La cessione tanto attesa, fortunatamente, è arrivata: il trasferimento di Luiz Adriano allo Spartak Mosca è ufficiale da ieri sera. Un'operazione che libera un posto nel reparto offensivo di Montella e permette al club di respirare per concentrarsi sull'obiettivo principale del calciomercato Milan: Deulofeu. Prima della sfida di Torino, lo stesso Galliani ha ammesso l'interesse per lo spagnolo dell'Everton: "Stiamo parlando ma non siamo ancora arrivati ad un punto con l'Everton - domani (oggi, ndr) parleremo e cercheremo una soluzione, altrimenti resteremo così senza fare nulla in questo mercato". La giornata di oggi sarà fondamentale per l'arrivo dello spagnolo a Milano: come anticipato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, Sino Europe-Sport ha dato il consenso all'ingaggio di Deulofeu che gradirebbe la destinazione rossonera, ma affinché arrivi in Italia per la seconda parte della stagione, il Milan deve riuscire a strappare il sì dell'Everton per il prestito, con la società inglese inizialmente disposta a mandar via il giocatore a titolo definitivo. Novità importanti attese nelle prossime ore: la trattativa è caldissima, il manager dell'Everton Ronaldo Koeman si sta convincendo a lasciar andare il calciatore, ma sarà fondamentale l'accordo tra i due club sulle modalità del prestito.

MILAN, DRIUSSI CHIUDE LA PORTA. ECCO IL FUTURO DI SOSA E BACCA

In uscita, sarà una settimana decisiva per capire che cose ne sarà di Sosa, centrocampista argentino che non è ancora riuscito a conquistare a pieno la fiducia di Vincenzo Montella. L'agente di Sosa sarà a Milano mercoledì prossimo: in programma c'è un incontro con i dirigenti del Milan che farà luce sul suo futuro. Rientrato completamente, dopo qualche frizione che risale alle settimane prima della vittoriosa Supercoppa Italia contro la Juventus, il caso Bacca: il colombiano è tornato titolare, ha segnato per due giornate consecutive (al Cagliari e al Torino) e si è ripreso il Milan. Una sua cessione a gennaio è fantascienza, mentre salgono le quotazioni di una permanenza anche al termine della stagione, quando i cinesi saranno subentrati ufficialmente a Silvio Berlusconi. Intanto, dall'Argentina, arrivano le parole di Driussi che chiude ad un approdo in Europa: Ho parlato tanto con la mia famiglia e ho deciso di restare qui, dato quanto mi ha dato questo club. - ha dichiarato a 'La Nacion' - Non ho pensato a una carriera altrove. Sono felice della mia scelta, anche perché offerte concrete non sono giunte".