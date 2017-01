Palermo, Zamparini ci crede ancora: "Salvezza possibile. Corini merita altra chance"

Alessio Lento (@lentuzzo)

17/01/2017 12:07

PALERMO ZAMPARINI CORINI - Quanto sembrava tutto pronto per l'ennesimo ribaltone in panchina, il presidente Maurizio Zamparini ha stravolto le news Palermo: Eugenio Corini resta al comando. Una decisione suggerita al massimo dirigente rosanero dal nuovo direttore sportivo, ingaggiato proprio ieri, Nicola Salerno. L'ex di Cagliari e Leeds aveva già fatto trapelare l'intenzione di voler continuare con Corini, mentre il patron rosanero si era messo in contatto con Davide Ballardini per l'ennesimo ritorno, mentre Luigi De Canio era un'ipotesi più defilata.

Palermo, Zamparini crede alla salvezza. Con Corini

In attesa di qualche calciatore da 'regalare' al tecnico, Zamparini ha intanto rinforzato la dirigenza con l'innesto dell'esperto uomo mercato Nicola Salerno, reduce dall'esperienza al Leeds di Cellino. "Lo conosco da tempo, abita vicino casa mia e mi ha dato la sua disponibilità - le parole di Zamparini al 'Giornale di Sicilia - Ero senza direttore sportivo, serviva qualcuno che portasse tranquillità e che stesse vicino alla squadra ed a me nelle scelte di mercato. Lui ha grande competenza ed entusiasmo. Ha ottenuto una salvezza straordinaria con il Cagliari che era messo come il Palermo". Il presidente ha poi parlato della decisione di tenere in panchina Corini: "Con Salerno abbiamo deciso che non è il momento di cambiare. Il gioco della squadra sotto la sua gestione non mi ha convinto così come un punto conquistato contro Pescara, Empoli e Sassuolo, ma deve avere altre chance. I risultati pesano, ma diamo fiducia a Corini anche perché è un momento di transizione. Ora testa al mercato, tutti dobbiamo credere alla salvezza perché ce la possiamo fare". Parole che devono stimolare la squadra e tutto l'ambiente rosanero, la salvezza è lontana 8 punti.