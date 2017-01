Calciomercato Pescara, oggi novità su Muntari: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

17/01/2017 11:35

PESCARA MUNTARI - Potrebbe essere il giorno decisivo per conoscere il futuro di Sulley Muntari. L'ex Milan è stato accostato al Pescara nelle scorse settimane e questa sera, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il 32enne centrocampista ghanese dovrebbe decidere il suo futuro. Non sono esclusi inserimenti di altri club, in ogni caso è una giornata cruciale per saperne di più sul futuro del calciatore, attualmente svincolato dopo la fine dell'esperienza all'Al-Ittihad.