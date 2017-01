17/01/2017 11:09

CALCIOMERCATO CROTONE GNOUKOURI / Cambia obiettivo a centrocampo il Crotone che, dopo le titubanze di Assane Gnoukouri, avrebbe incassato il definitivo 'no' dal centrocampista dell'Inter. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui ora i calabresi sono vicini a chiudere per lo svincolato Mathieu Bodmer, francese classe '82 passato anche per il Paris Saint-Germain.

L.P.