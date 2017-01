Calciomercato Empoli, Barba-Las Palmas: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

17/01/2017 11:17

EMPOLI BARBA LAS PALMAS - Federico Barba, dopo l'infelice esperienza allo Stoccarda della seconda parte della stagione scorsa, è rientrato ad Empoli e nella prima parte è andato in campo cercando di ritrovare la forma migliore dopo un lungo sto per infortunio. Adesso il 23enne calciatore è di nuovo ai box per un problema muscolare, ma non mancano le squadre interessate. In particolare, il Las Palmas aveva chiesto informazioni sul suo conto, ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale appare difficile ipotizzare un trasferimento del centrale difensivo nel club della Liga in questa sessione di mercato. L'interesse c'è, per cui non è escluso un nuovo tentativo entro il 31 gennaio, ma ad oggi è questa la situazione riguardo la pista che porta Barba al Las Palmas.