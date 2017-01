IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Lorenzo Insigne

Maurizio Russo

17/01/2017 10:54

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / L'arrivo di Pavoletti dal Genoa sembra aver già chiuso il calciomercato Napoli in entrata. Eventuali altri acquisti sembrano infatti legati ad eventuali cessioni: qualora dovesse partire Giaccherini, ad esempio, si andrebbe alla caccia di un altro vice Callejon. Per il resto, il club partenopeo si concentrerà sulle cessioni (Gabbiadini in primis, ndr) e sui rinnovi di contratto dei suoi big in questa sessione di calciomercato. Tra questi ci sono Mertens, Ghoulam e, soprattutto, Lorenzo Insigne. L'esterno d'attacco partenopeo - il cui accordo attuale è valido fino al 2019 - vorrebbe un sensibile aumento dell'ingaggio (che attualmente è di 1,8 milioni di euro, ndr) per andare a guadagnare intorno ai 5 milioni a stagione. Considerato che il Napoli finora ha messo sul piatto soltanto la metà della cifra richiesta, si capisce perché la trattativa non sia affatto vicina alla chiusura. Le pretendenti, peraltro, non mancano: Insigne piace in Premier League, specie al Liverpool, ma anche in Italia dove dopo l'Inter negli ultimi giorni si è fatto avanti il Milan in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli, Insigne: si attende l'incontro per il rinnovo

Nato a Frattamaggiore e cresciuto nelle giovanili dell'Olimpia Sant'Arpino, ad appena 15 anni entra a far parte del settore giovanile del Napoli che lo acquista per 1500 euro. Nella stagione 2009-10 fa il suo esordio in prima squadra sotto la guida Mazzarri, poi passa la seconda parte della stagione alla Cavese. L'anno seguente viene girato nuovamente in prestito in Prima Divisione Lega Pro, stavolta al Foggia allenato da Zdenek Zeman: segna 19 gol in 33 partite. Nel 2011 si trasferisce, sempre a titolo temporaneo, al Pescara guidato dallo stesso tecnico boemo e si conferma ad alti livelli in zona gol anche in Serie B, siglando 18 reti in 37 presenze e contribuendo alla promozione nella massima serie. A quel punto torna al Napoli dove gioca spesso titolare, a parte la stagione 2014-15 a causa di un grave infortunio al ginocchio. Qualora dovesse arrivare la fumata nera sul rinnovo, De Laurentiis ha già fissato il prezzo del cartellino di Insigne a 50 milioni di euro, anche se il suo reale valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni.