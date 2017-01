Calciomercato Cosenza, Criaco nel mirino della Feralpi Salò

18/01/2017 03:51

COSENZA CRIACO FERALPI - Potrebbe proseguire lontano dalla Calabria la carriera calcistica di Marco Criaco. L'eclettico centrocampista del Cosenza, club che milita nel girone C della Lega Pro, è infatti finito nel mirino della Feralpi Salò: lo riporta 'cosenzachannel.it'. Il 27enne calciatore nato a Scilla è legato ai colori rossoblu da un contratto valido fino al 30 giugno 2018, ma il tecnico del club lombardo (nono in classifica nel girone B della Lega Pro, in piena zona playoff) Antonino Asta lo accoglierebbe ben volentieri. Al momento, comunque, non si registra l'apertura da parte del direttore sportivo dei calabresi, Aladino Valoti, alla cessione del giocatore.

A.L.