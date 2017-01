Calciomercato Roma, continua la caccia all'attaccante: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

17/01/2017 11:02

CALCIOMERCATO ROMA - Ormai è cosa arcinota: l'obiettivo numero uno del calciomercato Roma per la sessione di gennaio è l'acquisto di un attaccante per completare il pacchetto offensivo, orfano di Mohamed Salah (partito con la Nazionale egiziana per la Coppa d'Africa) e numericamente ridotto in virtù della cessione di Juan Manuel Iturbe al Torino di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico dei capitolini, Luciano Spalletti, è stato chiaro con la dirigenza della società: gli impegni sono tanti, la rosa ridotta. Ovverosia, servono rinforzi per poter far fronte ai tanti match che la squadra dovrà disputare da qui al termine della stagione agonistica.

Calciomercato Roma, si insiste per Defrel ma Squinzi per ora non molla

I principali nomi sul taccuino del direttore sportivo Massara sono noti: Jesè, Feghouli, Mosunda e Defrel. Due di questi però, possono ormai essere praticamente depennati dall'elenco. La pista che porta a Sofiane Feghouli si è notevolemte complicata per colpa di Dimitri Payet: la quasi certa cessione del nazionale francese, in rottura totale con il West Ham, costringe gli 'Hammers' a bloccare il trasferimento del 27enne transalpino naturalizzato algerino. Per quel che riguarda invece Charly Musonda, 20enne belga di proprietà del Chelsea, è stato lo stesso Luciano Spalletti a bocciarlo ("Musonda è una situazione difficile, è un giocatore che deve fare delle esperienze"). Restano dunque in corsa Jesè e Defrel, trattative anch'esse comunque piuttosto complicate.

Il 23enne spagnolo di proprietà del Paris Saint-Germain vorrebbe tornare in Spagna per indossare la maglia del club della sua città, Las Palmas. Situazione per ora in fase di stallo, perché il club iberico non può permettersi di pagare la maggior parte dell'ingaggio dell'ex Real Madrid. Le parti comunque, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, continuano a parlare: l'affare si può sbloccare soltanto ultimi giorni del calciomercato se i francesi copriranno tutto lo stipendio residuo.



Per quel che riguarda invece il calciatore del Sassuolo, l'ostacolo è un altro: la volontà del patron Squinzi. La Roma sta tentando in tutti i modi di convincere il numero uno dei neroverdi a lasciar partire il 25enne giocatore francese d'origine martinicana - definito incedibile anche dal tecnico Di Francesco - proponendo una formula analoga a quella utilizzata dall'Inter con l'Atalanta per Gagliardini: prestito biennale con obbligo di riscatto in modo da dilazionare il pagamento su più bilanci.

Il Sassuolo valuta il cartellino di Defrel non meno di 15 milioni di euro, la Roma vorrebbe chiudere già in settimana, cercando magari di inserire nella trattativa anche uno tra Ricci e Pellegrini (tra l'altro quest'ultimo ha lo stesso agente di Defrel, Giampiero Pocetta, particolare che potrebbe favorire la trattativa). Difficile comunque ipotizzare tempi brevi per risolvere la situazione. Magari il pressing della Roma e la volontà del calciatore che vorrebbe trasferirsi nella Capitale, potranno sbloccare il discorso più avanti. Attenzione comunque anche all'insidia Premier League: diversi club inglesi infatti, seguono con attenzione il giocatore e potrebbero presto provare un assalto. Lo stesso procuratore di Defrel infatti, aveva confermato ai nostri microfoni l'interesse di diverse società.

Tante difficoltà quindi per regalare a Spalletti il rinforzo desiderato. Difficoltà che, in queste ultime ore, stanno spingendo il ds del club di Trigoria a valutare altre due piste, per ora segretissime...