Calciomercato, il presidente del Tianjin: "Era fatta per Falcao. Diego Costa e Cavani..."

Alessio Lento (@lentuzzo)

17/01/2017 10:37

TIANJIN CANNAVARO FALCAO KALINIC - La Cina è ormai la nuova frontiera del calcio mondiale. In questa sessione di mercato, molti giocatori sono approdati in Oriente a fronte di offerte faranoiche, sia d'ingaggio che per i club proprietari dei cartellini, impossibili da rifituare. Ma dopo il cambiamento delle regole che prevedono solo tre calciatori stranieri tra campo e panchina (la precedente normativa ne consentiva 5), tutto è cambiato. Lo sostiene anche il presidente del Tianjin Quanjian, Shu Yuhui, la squadra allenata da Fabio Cannavaro. Oltre al nome di Nikola Kalinic della Fiorentina, per il quale questa di oggi potrebbe essere una giornata decisiva, il club cinese aveva praticamente chiuso l'accordo per l'arrivo di Radamel Falcao. Ma l'attaccante colombiano non era il solo nel mirino. Parole molto importanti per quanto riguarda il calciomercato estero.

Calciomercato, il Tianjin di Cannavaro su Falcao, Diego Costa, Benzema e Cavani

"Continuiamo ad attendere, ma alla fine avremo il bomber - le parole del massimo dirigente a 'Tianjin TV' raccolte da 'Sport Sina' - Abbiamo fatto una grande offerta per Benzema, ma con questo cambiamento di politica è tutto inutile. Le voci su Diego Costa sono vere e abbiamo chiesto anche Cavani, ma i due calciatori non vogliono partire prima di giugno, a quel punto saremmo già a metà della stagione e non ce lo possiamo permettere. Avevamo raggiunto l'accordo per Falcao e Raul Jimenez, i calciatori era pronti a firmare. Ma dopo le modifiche sui limiti salariali e gli stranieri in rosa tutto è saltato. Vogliamo che i migliori calciatori vengano in Cina, se la regola sugli stranieri fosse rimasta quella precedente avremmo fatto un grande investimento per questa stagione sul calciomercato".