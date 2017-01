Middlesbrough, in settimana colpo dal Chelsea!

18/01/2017 03:00

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Patrick Bamford tornerà presto a vestire la maglia del Middlesbrough. Secondo quanto riferito dalla stampa inglese infatti, il 23enne attaccante inglese di proprietà del Chelsea, completerà in settimana il suo trasferimento a titolo definitivo al 'Boro' per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di sterline. Bamford ha già militato nelle fila del Middlesbrough nella stagione 2014-2015 (era in prestito dai 'Blues').

F.S.