Napoli, Cavani rivela: "Potevo tornare in serie A. Seguo gli azzurri e tifo per loro"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

17/01/2017 09:21

NAPOLI CAVANI / In attesa del nuovo colpo di mercato del Napoli in attacco, che si rivelò poi essere Arek Milik, i tifosi azzurri sperarono, fino all'ultimo secondo, di rivedere Cavani al 'San Paolo'. Una suggestione che scatenò una vera e propria 'caccia all'uomo', con tifosi che iniziarono ad avvistarlo un po' ovunque. La verità è che i parametri del Psg sono altra cosa rispetto a quelli partenopei, come a breve potrà ribadire il rinnovo faraonico del 'Matador'.

L'attaccante resta dunque a Parigi ma, dopo l'addio doloroso, i rapporti con la piazza napoletana sono ormai ricuciti. Nel corso degli ultimi mesi non sono mancati messaggi verso i suoi ex tifosi e, intervistato dal 'Corriere dello Sport', Cavani non poteva che parlare di Napoli: "C'è stata la possibilità di tornare in Italia. Nel calcio a volte accadono delle cose, indipendenti dalla tua volontà, che portano i club a prendere decisioni. Lo scorso anno non giocavo in avanti, come amo fare, spostandomi più sull'esterno. Per questo motivo ho preso in considerazione l'idea di far ritorno in serie A. Alla fine però sono rimasto a Parigi".

IBRAHIMOVIC - "Lui non c'entra nulla e comunque insieme abbiamo vinto. Non eravamo in contrasto ma ho bisogno dei miei spazi lì davanti".

NAPOLI - "Sono rimasto legato alle squadre dove ho giocato, soprattutto al Napoli. Continuo a guardare le sue partite in televisione, ogni volta che posso. Ho visto la gara contro il Pescara e gli azzurri mi sono piaciuti. Real? Sarà importante la gara di Madrid. Spero passino il turno. Si può ripetere una delle nostre imprese, come con City e Chelsea".

SARRI - "Il suo è un calcio offensivo, veloce e bello. Il suo obiettivo è segnare, facendo divertire quel fantastico pubblico. Scudetto? Non so se possa vincerlo ma tifo per questo"