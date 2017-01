Calciomercato Serie A, non solo Lazio per Giuseppe Rossi: doppia pista alternativa

17/01/2017 09:00

CALCIOMERCATO SERIE A ROSSI / "Giuseppe Rossi può tornare in Italia". L'annuncio formulato da Giuseppe Pastorello è destinato ad infiammare il calciomercato Serie A invernale. La Lazio monitora da tempo l'attaccante (di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito al Celta Vigo), ma la pista biancoceleste non è l'unica percorribile per il ritorno di 'Pepito' in Italia. L'attaccante classe 1987, infatti, è un nome che stuzzica la fantasia anche della Sampdoria e del Sassuolo (soprattutto nell'eventualità di una partenza di Gregoire Defrel, nel mirino della Roma, a gennaio).

S.D.