Calciomercato Napoli, è tempo di un vice Callejon: spunta l'idea Borini

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

17/01/2017 08:55

CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON BORINI / Da tempo si parla in casa Napoli di un possibile sostituto di José Callejon. Lo spagnolo è uno degli inamovibili della rosa di Maurizio Sarri, che preferirebbe non farne mai a meno. A 29 anni (30 il prossimo febbraio) lo spagnolo continua a correre su quella fascia destra come pochi altri, difendendo e attaccando senza sosta fino al 90'. Una prestanza fisica che è risultata più volte determinante per gli azzurri, soprattutto grazie ai suoi precisi inserimenti, divenuti ormai un marchio di fabbrica.

Al momento il Napoli ha in Giaccherini il suo sostituto. L'ex Juventus ha già dimostrato di poter dare il proprio contributo, come in Coppa Italia, con un gol proprio alla Callejon. Non assicura però quel grado di copertura e, anche in fase di spinta, è meno scattante dello spagnolo, risultando però utile negli inserimenti.

Difficile trovare qualcuno che corra come 'Calleti' ma, sistemando la fase difensiva tra retroguardia e centrocampo, si potrebbe responsabilizzare maggiormente Hysaj, chiamato a minori scatti oltre la metà campo.

Calciomercato Napoli, da Berardi a Borini: il post Callejon è italiano

A partire dal prossimo mercato Napoli, De Laurentiis e Giuntoli dovranno mettersi al lavoro per colmare il vuoto alle spalle di Callejon. La ricerca di un attaccante è ormai completata, con il recupero di Milik e l'arrivo di Pavoletti, considerando poi il possibile ritorno di Duvan Zapata. A centrocampo i giovani innesti stanno dando le garanzie sperate, mentre difesa il numero di centrali è cresciuto considerevolmente, anche se qualcosa andrebbe fatto in chiave terzini e portiere.

Se sulla fascia sinistra si alternano Insigne e Mertens, su quella destra si potrebbe puntare su un talento italiano per affiancare Callejon. Un giovane della serie A avrebbe il vantaggio di comprendere con più semplicità e rapidità le direttive di Maurizio Sarri e, nonostante la grande concorrenza, il Napoli potrebbe tentare l'assalto a due gioielli: Bernardeschi e Berardi.

Nel primo caso De Laurentiis avrebbe dalla sua gli ottimi rapporti con Della Valle. Differente il discorso per Berardi, tornato in campo da poco e subito pronto a mostrare il proprio talento a suon di assist. Di Francesco ha ribadito come da due anni ormai sia pronto per una big, anche se l'interesse della Juventus non ha per ora trovato sbocchi.

Trattative complesse, alle spalle delle quali potrebbe però profilarsi un colpo a sorpresa: il ritorno di Borini dall'Inghilterra. Attualmente in forza al Sunderland, ha un contratto in scadenza nel 2019, il che rende questa sessione estiva quella ideale per tentare un assalto. Gioca tendenzialmente a sinistra, così da potersi accentrare e cercare il tiro ma è in grado di spostarsi sulla fascia opposta, offrendo a Sarri ciò di cui avrebbe bisogno, grinta e tanta corsa. Ha un passo dal successo, Borini non è mai realmente esploso del tutto. A 25 anni, potrebbe trovare la via della grandezza con un maestro di calcio come Sarri, come un certo Gonzalo Higuain può testimoniare.