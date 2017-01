Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: se salta il rinnovo di Biglia, pronte le alternative

ESCLUSIVO

Federico Scarponi

17/01/2017 09:06

CALCIOMERCATO LAZIO SOSTITUTI BIGLIA - Nonostante ci siano segnali di un avvicinamento tra le parti nella trattativa per il rinnovo di contratto di Lucas Biglia - come Calciomercato.it ha ampiamente anticipato - il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, continua a monitorare con attenzione il panorama calcistico internazionale per individuare un possibile sostituto del 30enne centrocampista centrale argentino. Questo, al fine di non farsi trovare impreparato nell'eventualità che non si trovi un'intesta con l'agente del capitano biancoceleste, Enzo Montepaone sul prolungamento. L'ex calciatore di Anderlecht e Independiente - che andrà in scadenza il 30 giugno del 2018 - ha avanzato la sua richiesta al club di Formello: ora sta al presidente Claudio Lotito fare la propria mossa e decidere se assecondare o meno le sue richieste.

Calciomercato Lazio, Tare pensa alle alternative a Biglia: dopo Vejinovic ecco van Ginkel e Pröpper

Come detto il ds dei capitolini nel frattempocercando cercando profili che si adattino alle esigenze del calciomercato Lazio. Dopo Marko Vejinovic, 26enne di origini bosniache che milita attualmente nel Feyenoord (contratto in scadenza nel giugno del 2019), i biancocelesti continuano a scandagliare sul territorio olandese. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, i nomi per la mediana sarebbero quelli di Davy Pröpper e Marco van Ginkel (già accostato al club di Lotito un paio di anni fa), entrambi del PSV Eindhoven ed entrambi nazionali olandesi. Pröpper è valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro ed ha rinnovato il suo contratto con i biancorossi nell'agosto del 2016 fino al 2020: il PSV punta molto su di lui e, qualora digerisse l'idea di farlo partire, difficilmente sarebbe disposto a fare sconti sul costo del cartellino (e questo potrebbe essere chiaramente un problema); van Ginkel invece, è soltanto in prestito dal Chelsea: nel luglio del 2013, da quanto i 'Blues' lo acquistarono dal Vitesse, il centrocampista non ha fatto altro che andare in prestito, cimentandosi anche in Serie A, nella stagione 2014-2015, con la maglia del Milan. Tecnico, buona visione di gioco e discreto tiro dalla distanza, potrebbe essere un ottimo acquisto in prospettiva che la Lazio potrebbe 'saggiare' attraverso una formula come quella del prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione si aggira attualmente tra gli 8 e i 10 milioni di euro.