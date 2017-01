Calciomercato Juventus, ecco il rilancio per Tolisso

17/01/2017 08:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / La Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Corentin Tolisso del Lione, come rivelato su Calciomercato.it nei giorni scorsi: secondo quanto si legge sull'edizione odierna di 'Tuttosport', la società bianconera sta per fare in questi giorni un nuovo tentativo per portare il centrocampista a Torino già a gennaio, ipotesi non presa in considerazione dal club francese. La Juve, dopo i 30 milioni già rifiutati dai transalpini, proverà ad alzare l'offerta inserendo alcuni bonus. Il Lione valuta il giocatore tra i 40 ed i 50 milioni di euro.

S.D.