Calciomercato Inter, anche l'Atletico Mineiro su Lucas Leiva

17/01/2017 08:13

CALCIOMERCATO INTER LUCAS LEIVA / Nel mercato di gennaio potrebbe delinearsi il futuro di Lucas Leiva, che trova sempre meno spazio nel Liverpool di Klopp. In passato il centrocampista fu già accostato a squadre italiane, come il Napoli di Benitez ma Leiva è ora nel mirino dell'Inter.

Il club nerazzurro lo ha individuato come prossimo rinforzo per il centrocampo di Pioli, anche se, come riportato da 'Goal.com/br', occorrerà battere la concorrenza dell'Atletico Mineiro. Il club brasiliano proverà infatti a riportarlo a 'casa', con il direttore sportivo Eduardo Maluf pronto a far partire la trattativa.

L.I.