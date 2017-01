Calciomercato Juventus, duello col Bayern Monaco per Chiesa

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / Fiorentina-Juventus, sfida di campionato andata in scena domenica scorsa allo stadio 'Franchi' di Firenze e terminata con la vittoria viola, potrebbe avere ripercussioni sul calciomercato: secondo quanto si legge sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la Juve ha effettuato un sondaggio per capire i margini per portare a Torino Federico Chiesa, esterno classe 1997 e figlio d'arte (Enrico), protagonista in campo contro la formazione di Massimiliano Allegri.

Il club bianconero non è l'unico club ad essersi fatto avanti per il giocatore, valutato 15 milioni di euro: anche il Bayern Monaco ha provato a sondare il terreno. Nulla da fare: il gioiello viola vuole solo la Fiorentina.