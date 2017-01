Calciomercato Sampdoria, Driussi parla del futuro: "Felice di restare qui"

17/01/2017 03:11

CALCIOMERCATO SAMPDORIA DRIUSSI / Accostato a svariati club di serie A, tra i quali Roma, Milan e Sampdoria, Driussi, attaccante 20enne del River Plate, ha parlato della sua decisione di non partire: "Ho parlato tanto con la mia famiglia e ho deciso di restare qui, dato quanto mi ha dato questo club. - ha dichiarato a 'La Nacion' - Non ho pensato a una carriera altrove. Sono felice della mia scelta, anche perché offerte concrete non sono giunte".

L.I.