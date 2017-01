17/01/2017 05:57

CHELSEA DIEGO COSTA BARCELLONA / In estate potrebbe scatenarsi una clamorosa battaglia iberica per Diego Costa. Secondo 'The Independent', infatti, il Barcellona è fortemente interessato all'attaccante del Chelsea ed è pronto ad entrare in rotta di collisione con l'Atletico Madrid, che già lo scorso luglio era stato molto vicino ad un romantico ritorno nella capitale spagnola.

D.T.