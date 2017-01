Calciomercato Borussia Dortmund, occhi sul difensore del futuro

17/01/2017 04:03

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND/ Il Borussia Dortmund lavora sul mercato con un occhio di riguardo sul futuro. Il club allenato da Tuchel, stando a quanto riferito da 'Sport Bild', ha individuato in Niklas Stark il possibile difensore dei prossimi anni. Il centrale classe 1995 di prorpietà dell'Hertha Berlino, che vanta 12 presenze e 2 gol con la maglia della Germania Under 21, è finito nel mirino del Borussia Dortmund, pronto a fare un'offerta per ingaggiarlo nella prossima stagione.

S.F.