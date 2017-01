L'annuncio di van Gaal: "Potevo andare in Cina però ho deciso, mi ritiro!"

17/01/2017 05:15

CALCIO VAN GAAL RITIRO / Dopo oltre quarant'anni sul palcoscenico calcistico Louis van Gaal è pronto ad uscire di scena. "Potevo andare in Cina ma sono ancora qua. Sono successe tante cose nella mia famiglia - ha esordito il tecnico olande al 'De Telegraaf' - Pensavo di fermarmi, pensavo magari di prendermi un periodo sabbatico ma ora non credo proprio che tornerò ad allenare". La nota testata olandese ha poi svelato i dettagli dell'offerta che gli era pervenuta dalla Chinese Superleague: un contratto da 11 milioni di sterline a stagione! Una cifra astronica, ma è sono bastata per fargli cambiare idea...

D.G.