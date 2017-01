Juventus, Buffon: "Lo scudetto è un imperativo. Domenica con la Lazio..."

17/01/2017 00:24

NEWS JUVENTUS/ Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni di 'JTV' in occasione della presentazione del nuovo logo della Juventus: "Sicuramente è uno stravolgimento, un cambiamento di pelle, ma la Juventus si dimostra sempre una società che osa prima degli altri. Penso si sposi bene questo logo sulla nuova maglia, l'importante è che il progetto prenda la consistenza che tutti ci auguriamo. Il tricolore sulla maglia con il nuovo logo? Sicuramente, questo quasi un imperativo. Stiamo conducendo una stagione tra parecchi alti e qualche basso, cercheremo di eliminare i bassi e far emergere ancora di più gli alti in modo che si riesca a vincere con ancora più forza e in maniera ancora più prematura questo Scudetto. La Lazio? I biancoecelesti sanno facendo un grande campionato e li rispettiamo, ma veniamo da una brutta partita e di solito la Juve riesce sempre a riscattarsi".

S.F.